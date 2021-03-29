Çocuklar için 5 bin kilometre yol kat ettiler

Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen bir grup gönüllü, 'Sırtımdaki Kütüphane' isimli proje başlattı. Gönüllüler, proje kapsamında Şırnak'tan sonra Mardin, Batman Adıyaman, Muş, Kilis, Bartın ve Siirt'te sayıları 100'e ulaşan gönüllüler, 46 köyde yaşayan 8 bin 400 öğrenciye ulaştı. Köydeki çocuklara kitaplar hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre, okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla da konser düzenliyor. Şırnaklı gönüllülerin hiçbir maddi bir beklentileri yok. Tek istekleri var çocuklar daha fazla kitap okusun. Bu kapsamda köy köy dolaşan gönüllüler çocukları kitaplarla buluşturuyorlar. Şırnak'ta yaşayan bir grup gönüllü 2 yıl önce sırtımdaki kütüphane projesini hayata geçirdi. Şırnak'taki 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje, hayırseverlerin de desteğiyle büyüdü. Bugün 8 ilde, 100'den fazla gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor. Projeyle boş zamanlarında kırsala giden gönüllüler ve hayırseverlerin bağışıyla 2 köyde de kütüphane kuruldu. Pandemi ve uzaktan eğitim nedeniyle uzun zamandır öğrencilerden uzak kalan gönüllüler, Şırnak'taki vaka sayısı düşüşünden sonra tekrar köylerin yolunu tuttu. Proje kapsamında Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünü ziyaret eden gönüllüler, öğrencilere kitap hediye edip, okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinden sonra ise öğrencilere mini konser verildi.

BU YIL HEDEF 10 BİN ÇOCUK

Proje koordinatörü Mehmet Bilir, bugüne kadar 8 bin 400 çocuğa ulaştıklarını ifade ederek, bağışçıların desteğiyle bu projenin geliştiğini ve hedeflerinin 2021 yılı içinde 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Koordinatör Bilir, " Projenin amacı çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek, kitapları sevdirmek. Bağışçılarımız sayesinde bu proje ilerliyor. Biz yerelde kendi imkânlarımız dâhilinde araştırmalar yapıyoruz, bağışçılarımızı buluyoruz. Bağışçılarımızdan aldığımız kitapları kırsaldaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bu sayede aslında gönülleri buluşturmuş oluyoruz. Çocuklar okula gitmedikleri için çok sıkılıyorlar. Biz de bu süreci değerlendirmek için sahadayız. Böylesi güzel bir günde böylesi bir yerde bulunmaktan son derece mutluyuz. Sırtımdaki Kütüphane projesi kapsamında bugün Şırnak'ın Güneyçam köyüne geldik. Çocuklarımızla buluştuk. 2 bin 200 adet kitabımız geldi. Bağışçılarımızın göndermiş oldukları kitapları bugün öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Beraber bir saatliğine de olsa kitap okumanın tadına vardık. Okuma etkinliği sonrasında çocuklarımızla birlikte şarkı söyleyip eğlendik. Projemiz gitgide büyüyor. Artık 8 ildeyiz. Sırtımdaki Kütüphane gönüllüleri Türkiye'nin her yerinde. Tüm bağışçılarımıza kitap bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sırtımdaki Kütüphane Proje Gönüllüsü Menekşe Ceylan; "Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Usta öğretici olarak yan flüt dersi veriyorum. Boş zamanlarımda da projeye destek amaçlı topladığımız kitapları kırsaldaki çocuklara ulaştırıp birlikte kitap okuyoruz. Bazen de yanımızda götürdüğümüz enstürmanlarla mini konserler veriyoruz. Çocukların yüzündeki o mutluluğu gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor" dedi.

ÇOCUKLARIN YÜZLERİ GÜLÜYOR

8'inci sınıf öğrencisi Gülcan Kutlu, "Bugün kitap okuma etkinliğinde çok mutlu olduk. Ben küçük bir köyde yaşıyorum fakat okuduğum kitaplar sayesinde sanki dünyanın her yerini gezmiş gibiyim. Okumaktan başka çaremiz yok. Kendi hayatımızı kurtarmak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek için okumak zorundayız. O yüzden Sırtımdaki Kütüphane Projesini çok sevdim. Ben okulumu bitirdiğimde bu projede yer almak isterim" dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi Gülbahar Tunç ise "Kitap okumayı çok seviyoruz. Çok mutlu olduk. Bize kitap hediye ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İnşallah her zaman gelirler ve beraber kitap etkinliği yaparız" diye konuştu.