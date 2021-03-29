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Giriş Tarihi: 30.3.2021 00:19

’nda esrarengiz ölüm

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
D-100 Karayolu’nda esrarengiz ölüm

Eyüpsultan üzerinde durakları yakınında vatandaşlar tarafından başından yara almış şekilde yerde yeterken bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, 23.00 sıralarında Eyüpsultan D-100 Karayolu üzeri Edirnekapı metrobüs durakları yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçmekte olan sürücüler D-100 Karayolu üzerinde başından yara almış halde yerde yatan bir kişiyi gördü. Araçlarını durduran sürücüler yardıma koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ESRARENGİZ ÖLÜM

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı. Ölen kişinin üst geçitten düşme sonucu mu intihar veya bir aracın çarpması sonucu mu gerçekleştiğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

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D-100 Karayolu’nda esrarengiz ölüm
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