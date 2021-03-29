Devlete sığındı bahis çetesini çökertti

SABAH, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporlarına göre ülkemizde yaklaşık 5 milyon kişinin oynadığı Yasa Dışı Bahis Dosyası'nı araladı. Emniyetin raporlarına göre yasa dışı bahis çeteleri, genellikle sahte kimliklerle kiralanan kayıt dışı gizli adreslerde iki yöntemle faaliyet yürütüyor. Bazı merkezlerde yasa dışı bahis internet üzerinden oynatılıyor. Yurt dışı kaynaklı olan sistemlere üye yapılan kişilere giriş şifreleri veriliyor ve hesaplar açılıyor. Bu merkezlerde yasa dışı bahis tamamen canlı dönüyor. Diğer merkezlerde ise cihazlar ve yazıcılardan özellikle fiş rulolarına bahis kuponları basılıyor ve bu bahis üslerine gelenlere bahis oynatılıyor.