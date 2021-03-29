Devletimiz hiç kimseye sırtını dönmez

Denizli'de doğuştan sol kolu olmayan ve eşi 7 yıl önce vefat ettikten sonra iki çocuğuyla hayat mücadelesi veren Sabriye Bozkurt (38), Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) hibe desteği alıp, bakkal açtı. Yakınlarından İŞKUR'un engellilere yönelik "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" programını öğrenen Bozkurt'un başvurusu, olumlu sonuçlandı. Bozkurt "23 bin liraya yakın destek aldım. 20 gün önce de kendi marketimi açtım. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz kimseye sırtını dönmez Ben çok faydasını gördüm ve çok memnunum." diye konuştu.