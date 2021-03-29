Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılacak

Gençlik merkezini Adıyaman'da hizmete sunacak olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı; "Gençlerin, bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insanı erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla boş zaman olgusu tanımından yola çıkarak projemiz kapsamında sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürebilir ve yenilikçi çözümler üreterek sosyal kalkınmanın sağlanması amacıyla başta çocuk ve geleceğimiz olan genç nesillerimizi sosyal ve manevi hayata entegre etmek amacıyla ücretsiz olarak katılabileceği Adıyaman Belediyesine ait ve müftülüğümüze 25 yıllık protokolle tahsis edilen binada gençlere ait bir gençlik merkezini kısa sürüde hizmete açacağız." dedi.



Gençlik Merkezinde, Kur'an ve Sünnet ışığında, gençlere rehberlik hizmeti sunarken doğru bilgi ve hikmetten ayrılmamaları yönünde eğitimlerin verileceğini belirten Taşcı; "Gençlik koordinatörlerimize ve manevi rehberlerimize danışan bütün gençlerimize kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine riayet ederek, ayrım gözetmeksizin kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hizmet sunmak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yönlendirmede bulunmak, gençlerimizin dini alanda ihtiyaç duydukları bilgilere doğru kaynaklardan ulaşmalarını sağlamak ve onları dini duyguları istismar eden Terör örgütlerine karşı korumak, gençlerimize birlikte iş yapabilme alışkanlığı ve becerisi kazandırmak. Gençlerin akran öğrenme yöntemiyle farklı kültür ve tecrübelerini birbirine aktarmalarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan sosyalleşme ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktır. Bu kapsamda nezih bir ortamda hazırlıkları son sürat devam eden gençlik merkezimiz bitim aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda ilimize, gençlerimize bu nezih gençlik merkezinin kazandırılmasında en büyük destekçimiz olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza il müftülüğümüz ve gençlerimiz adına teşekkür ederim." şeklinde konuştu