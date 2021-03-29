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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:01

Ekmeğin yarım asırlık ustalarına plaket

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ekmeğin yarım asırlık ustalarına plaket

Adana Ticaret İl Müdürlüğü ve Fırıncılar Odası tarafından meslekte 50 yılı geride bırakan Fırıncılar Odası üyeleri plaketle ödüllendirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, Adana ESOB Disiplin Kurulu üyesi ve Fırıncılar Odası Başkanvekili Kenan Çakmak, meslekte yarım asrı geride bırakan, bugüne kadar onlarca ustanın yetişmesine vesilen olan oda üyesi esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

Bakanlığın hediyelerini ve plaketlerini takdim eden Müdür Ekiz,"Ömürlerini mesleğine adayan, Ahilik öğretileri çerçevesinde bugüne kadar onlarca zanaatkarın yetişmesinde emeği olan esnaflarımıza emekleri için saygılarımızı sunup, bakanlığımızın hediyesini ve plaketini takdim etmek istedik. Mesleğinde 50 yılını dolduran esnaflarımıza gösterdikleri gayretler ve mesleklerine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki çok güzel hizmetler yapmışlar, zanaatkarlığın en güzel örneklerini sergilemişler" dedi.

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Ekmeğin yarım asırlık ustalarına plaket
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