Eli öpülesi anne

Yıllardır eşi Mehmet Sıdık ve 4 çocuğuyla tarım işçiliği yaptıklarını belirten 32 yayındaki Rukiye Öğretmiş, kurduğu tatlıcı dükkânını işleterek kimseden bir destek almadan çocuklarıyla birlikte ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. 2 yıldır eşi ve çocuklarının da yardımıyla tatlı dükkânında çalışmalarını sürdürüyor. Anne Rukiye Öğretmiş'in okula devam eden çocukları da okul arasında ve okul tatillerinde annesiyle birlikte elbirliğiyle işyerinde çalışıyorlar.

"KAZANCIMLA AİLE BÜTÇEME KATKI SUNUYORUM"

İşyerinde eşi ve çocukları ile kimseden destek almadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirten anne Öğretmiş, "Daha önce tarım işçiliği yaptığımız için çocuklarım hep okuldan geri kalıyordu. Çocuklarımın okuldan geri kalmaması adına böyle bir işi açma fikri oluştu bende, işyerimi 2 yıldır sürdürüyorum. Çocuklarıma hep iyiliği ve okumanın faydasını anlatmaya çalıştım, çok şükür çocuklarımda beni hiçbir zaman üzmeden okullarına devam ettiler. Okumanın yaşı yok hiç kimse geç kalmış değil, çocuklarını okutmayan okula göndermeyen ailelere sesleniyorum erkek kız fark etmez çocuklarınızı okutun" dedi.

"EŞİMLE ELE ELE VEREREK ÇALIŞIYORUZ"

4 çocuk babası eşinin açtığı tatlıcı dükkânında beraber çalışarak eşine destek olduğunu belirten Mehmet Sıdık Öğretmiş, "Biz daha önce ailece tarım işçiliğine gidiyorduk eşimin böyle bir iş açacağını bana söyleyince kendisine destek oldum. İşyerine açarken borç parayla malzemeleri ve dükkân malzemelerini alarak eşimle birlikte işe başladık. Çocuklarımız okula gidiyor boş vakitlerinde annelerine yardımcı olmak için yanında çalışıyorlar. Bende eşimle birlikte tatlıcı dükkânında çalışarak işlerimizi yürütüyoruz. Eşimin uğraşı daha zor o evde de çalışıyor. Bende elimden geldiğince hem evde hem de işyerinde kendisine her anlamda destek oluyorum" diye konuştu.

"BİZ ANNEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Lise 11'inci sınıf öğrencisi Bekir Öğretmiş ise annesiyle gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz ailece tarım işçiliğine giderdik, anneme okula gitmeyeceğim dediğimde annem çok kızdı olmaz ben siz okutacağım dedi. Ondan sonra böyle bir iş açarak hem evine hem de bizleri okutmak için çaba sarf ediyor. Annemi örnek alarak okumadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, annemizin bizim üzerimizde çok emeği var. Biz annemizle ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.