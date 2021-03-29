Emniyet müdürü eşinden “Kadına şiddete sıfır tolerans” çalışması

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan Bilgi Bahçesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezine ziyaret ederek onlarla bir gün geçirdi. Ziyarette Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Narkotik Madde Arama Köpekleri de eşlik etti. Bu sayede görme engelli çocuklar köpeklere karşı olan korkularını yenerek eğlenceli vakit geçirdiler.

ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ

Beyaz Baston Görme Engeliler Derneği'ne bağlı merkeze yapılan ziyarette Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından özel çocuklarımıza yönelik trafik eğitimi de verildi. Şapka ve ses duyarlılıklarına hitap edecek trafik düdükleri verildi. Trafik konusunda ayrıntılı bilgiler verildi.

AİLELERE KADES PROJESİ ANLATILDI

Ziyarette ayrıca dernek çatısı altında eğitim gören çocuklarımızın ailelerine yönelik olarak ta Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından da KADES projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Selda Ulucan kadına yönelik şiddete "SIFIR TOLERANS" anlayışımızla ihtiyaç anında polisin zor durumdaki kadınlara her an yanlarında olduğumuz bir kez daha dile getirdi. Ziyaret sonunda özel çocuklar el emeği göz nuru ürünlerini hediye olarak sunmaları dikkat çekti.