Yüzde 60 ve 80 engelli raporu ile araç almak: 2021 engelli araç alımı şartları nelerdir?

Engelli olan vatandaşlar kanuni standartlara göre araç alımı yaparken ÖTV vermemektedir. ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi bir araç satın alınırken ödenmesi gereken bir vergi türü. Ve ÖTV'den muaf olmak alınan aracı ciddi şekilde uygun fiyatlara düşürebiliyor. Bunun için de engelli vatandaşlar unutulmayıp belirli şartları taşıyan engellilere kampanyadan yararlandırılıyor. Engelli araç alımı rapor oranı dikkate alınarak bu değerlendirme yapılıyor. Engelli rapor alımında raporda ne yazmalı? Gibi sorular merak ediliyor. İşte detaylar…
ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA RAPOR KAÇ OLMALI?
Engelli araç almak isteyen bireylerin belirli şartlara uyması gerekir. Bunun için gerekli şartlar yasal olarak belirtilmiştir. Engellilerin hayatına kolaylık sağlaması için yüzde 40 üzeri ve yüzde 90 üzeri engelli olan vatandaşlar için iki farklı yöntem uygulanıyor.
YÜZDE 90 ÜSTÜ ENGEL DURUMUNA GÖRE
YÜZDE 40 ÜSTÜ ENGEL DURUMUNA GÖRE
ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA RAPOR SÜRESİ
Engellilik araç alımında rapor süresi şu şekilde tebliğ edilmiştir:
"Mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde, engelli sağlık kurulu raporunda, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın; belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabileceği açıklamasına yer verilmiştir."
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ENGELLİ ARAÇ ALIMI RAPOR ÖRNEĞİ
Engelli rapor alımında raporda ne yazmalı?
Engelli ehliyeti alabilmek için engel yüzdesine bakılmaz. Engelli kişiler B sınıfı engelli ibrazlı ehliyet alabilirler. Bunun içinde tam teşekküllü sağlık raporu alınması gerekir. Raporda araç kullanımı için gerekli eşyaların belirtilmesi gerekir.Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV indirimli engelli aracını ruhsatta ismi olmayan biri kullanabilir mi?