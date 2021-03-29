Erzincan’da iki mahalle karantina altına alındı

Erzincan'ın Üzümlü İlçesine bağlı Altınbaşak Beldesi'nde koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı. Öte yandan beldedeki Şehit Murat Bayram İlk ve Ortaokulu da üç öğrencide görülen pozitif vaka üzerine yüz yüze eğitime ara verildi. Beldedeki Pınarbaşı ve İstasyon mahallelerine giriş ve çıkışlar yasaklanırken Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Üzümlü Kaymamı Enver Yılmaz, beldede görünen vakalardan dolayı Üzümlü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla iki mahallede kısmi karantina uygulanarak gözlem yapıldığını, vaka artışı yaşanması durumunda ise tamamının alınacağını söyledi. Kaymakam Yılmaz ayrıca beldede bulunan okullarında uzaktan eğitime geçildiğini ifade etti.

Öte yandan yaşanan karantina durumu Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla karar halka duyuruldu.