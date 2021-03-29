Eski hastanenin trafosuna girip akıma kapılan şahıs öldü

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen tadilat aşamasında olan eski devlet hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane genelinde elektriğin olmadığını fark eden güvenlik personeli, trafo merkezine gitti. Trafo odalarına bakan personeller, birinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın Cihan K. (33) olduğu, yanında kesici aletler bulunduğu belirlendi.Polisin ve savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Morguna kaldırıldı.