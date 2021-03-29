Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:16

Evde ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
Evde ölü bulundu

Fatih Mahallesi’nde oturan Güner Şen, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde durulan Şen’in kesin ölüm nedeni adli tıp kurumundan gelecek rapor ile netlik kazanacak.

Kocaeli İzmit İlçesi Fatih Mahallesine ikamet eden Güner Şen, kendisinden haber alamayan yakınlarının şüphe üzerine evine giderek yapmış oldukları kontrollerde, ölü olarak bulundu.

Birbirine yakın zamanlara anne, baba ve ablasını farklı hastalıklar nedeniyle kaybettiği öğrenilen 43 yaşındaki Şen'in şef olarak lokanta ve restoranlarda çalıştığı, öğrenildi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Şen'in, ilk bulgulara göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin gelecek olan adli tıp raporu ile netlik kazanacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA