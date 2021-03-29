Evde ölü bulundu

Kocaeli İzmit İlçesi Fatih Mahallesine ikamet eden Güner Şen, kendisinden haber alamayan yakınlarının şüphe üzerine evine giderek yapmış oldukları kontrollerde, ölü olarak bulundu.

Birbirine yakın zamanlara anne, baba ve ablasını farklı hastalıklar nedeniyle kaybettiği öğrenilen 43 yaşındaki Şen'in şef olarak lokanta ve restoranlarda çalıştığı, öğrenildi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Şen'in, ilk bulgulara göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin gelecek olan adli tıp raporu ile netlik kazanacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.