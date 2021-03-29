Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:43

Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

’da Jandarma bir faili meçhul hırsızlık olayını daha aydınlatarak, hırsızlıkla ilgili 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Belen'in Soğuksu Mahallesi'nde bir eve giren hırsızlar evdeki değerli eşyaları yanlarına alarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen ilçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işyerlerinin güvenlik kameralarını incelmemeye aldı.

Güvenlik kameralarının yanı sıra güzergahta bulunan Plakata Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini de incelemeye alan Jandarma, yaptığı incelemeler sonucunda beyaz renkli kiralık bir araçla mahalleye giren Ö.Y. ve S.B. şahıslar tarafından hırsızlık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilere ait 5 ayrı adres ve araçta yapılan aramada şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları 2 adet el telsizi ile muhtelif büyüklükte ve ebatlarda kesici ve kırıcı aletler ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA