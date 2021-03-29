Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Hatay'ın Belen'in Soğuksu Mahallesi'nde bir eve giren hırsızlar evdeki değerli eşyaları yanlarına alarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen ilçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işyerlerinin güvenlik kameralarını incelmemeye aldı.

Güvenlik kameralarının yanı sıra güzergahta bulunan Plakata Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini de incelemeye alan Jandarma, yaptığı incelemeler sonucunda beyaz renkli kiralık bir araçla mahalleye giren Ö.Y. ve S.B. şahıslar tarafından hırsızlık olayının gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilere ait 5 ayrı adres ve araçta yapılan aramada şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları 2 adet el telsizi ile muhtelif büyüklükte ve ebatlarda kesici ve kırıcı aletler ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.