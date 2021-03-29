Evkur şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Evkur çalışma saatleri!

Perakende satış denilince ilk akla gelen mağazalardan bir tanesi olma unvanını bünyesinde bulunduran Evkur, ilk olarak 1987 yılında Murat Halı Mağazaları ismiyle hizmet vermeye başlamış, 1994 yılından itibaren ise ismini Evkur Alışveriş Merkezi olarak çevirmiştir. Bu noktada alışverişini bu mağazada gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 'Evkur çalışma saatleri, saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtını aramakla birlikte hafta sonları ve öğle arası saatlerini de merak ediyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte İstanbul, Konya, Çorlu, Adana, Bursa ve il il Evkur çalışma saatleri…

EVKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 | EVKUR KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Evkur Alışveriş Merkezi, hafta içi her gün sabah saat 09.00 ile akşam 20.00 arasında hizmet vermektedir. Mağazalarda öğle tatilleri vardiyalı bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı, öğle saatlerinde çalışmama gibi bir durum söz konusu değildir.

EVKUR HAFTASONU MESAİ SAATİ

Evkur hafta sonu Cumartesi hizmet vermesinin yanı sıra Pazar günün çalışmıyor. Ancak genel olarak 09.00 ile 20.00 arasında hizmet vermektedir.

EVKUR RESMİ TATİLLERDE BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Evkur hafta sonları açık olduğu gibi bayramlarda ve resmi tatillerde de açıktır. Ancak çalışma saatleri özel günlerde değişiklik gösterebilir.

EVKUR MERKEZ BİNASI NEREDE?

Evkur merkez binası Basın Ekspres Yolu, No: 33 Evkur Plaza, Kat: 9, Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Evkur merkez şubesine 0212 473 4646 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

EVKUR NASIL KURULDU?

İlk olarak 1972 yılında Murat Halı Mağazaları ismi altında faaliyetine başlayan firma, perakende mağazacılığa ise 1987 yılında atılmıştır. Bu tarihinden 1994 yılında kadar ismini Murat Halı Mağazaları olarak koruyan firma 94 yılından sonra ise adını Evkur Alışveriş Merkezi olarak değiştirmiştir. Önceleri sadece halı satışı yapan mağaza günümüzde televizyondan beyaz eşyaya, teknolojiden ev aletlerine kadar pek çok ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük mağaza zincirleri arasında yer alan Evkur, 87 mağaza, 13.000 m2 kapalı alan ve 3600 çalışanıyla hizmet vermeye devam ediyor.