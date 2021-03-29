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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:29

kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Fazıl Ender Uzun hayatı!

Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Fazıl Ender Uzun hayatı!

Ünlü oyuncu hayatı ile ilgili araştırmalar milyonların gündemine geliyor. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü ismin ölüm haberinin ardından , kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Hakkında çok bilgi bulunmayan Fazıl Ender Uzun’un 69 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.

Hababam Sınıfı'nın sevilen oyuncularından Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Ajanslardan düşen son dakika haberine göre 69 yaşındaki ünlü oyuncuya 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulmuştu. Uzun süren tedaviler sonucunda hayranlarını üzen haber bugün geldikten sonra Fazıl Ender Uzun kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar…

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Fazıl Ender Uzun hayatı merak edilirken ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Fazıl Ender Uzun hayatı!
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