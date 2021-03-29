Freni boşalan araçtan atlayıp kurtulmak istedi

İstanbul Arnavutköy'de freni boşalan bir kamyonun sürücüsü seyir halindeki araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Kamyonun süratli seyretmesi sebebiyle araçtan atlamayı başaramayan 49 yaşındaki M.Z. Balkaya, mezarlık duvarı ile kamyon arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 41 RL 291 plakalı kamyonun şoförü M.Z. Balkaya(49) aracın frenlerinin boşaldığını fark etti. Süratli seyreden kamyondan atlayarak canını kurtarmak isteyen kamyon şoförü başaramayınca yol üzerinde bulunan mezarlık duvarı ile araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazaya tanıklık eden mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyon şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlatırken, Balkaya'nın cansız bedeni ise çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı.

"DÖRTLÜLERİ YAKIP KORNA ÇALARAK MİLLETİ UYARDI"

Kamyonun freni patlayınca şoförün panik yaptığını söyleyen bir görgü tanığı, "Frenin boşaldığını anlayınca yukarıdan aşağıya doğru korna basarak milleti uyarmaya çalıştı. Ben de hemen arkasından otomobilimle geliyordum. Anlayınca ben de dörtlülerimi yaktım. Kapıyı açtı inmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sonra bir daha kapıyı açtı, panik yaptığı belliydi zaten. Tam bu noktaya gelince direksiyonu bıraktı. Direksiyonu bırakınca da kamyon sola kaydı ve duvara çarptı. Şoför de duvarla kamyonun kapısı arasında kaldı. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti" dedi.