Gözler Kabine'de! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Yasaklar ve kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi milyonlar "Ramazan'da tam kapanma olacak mı, yasaklar ve kısıtlamalar geri mi geliyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Artan vaka sayılarıyla beraber ülke genelinde adeta alarma geçilirken bu süreçte yasakların ve kısıtlamaların yeniden geri getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Bu noktada binlerce kişinin yanıt aradığı tam kapanma olacak mı sorusuna bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en net cevabı vermesi öngörülüyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartların zorlanacağını ifade ederken tam kapanma gibi bir durum düşünülmediği bildirilmişti. Konuyla ilgili olarak en net kararın bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ardından verilmesi bekleniyor. Gözler şimdi kritik kararlarda…