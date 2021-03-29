Hayırseverin çifte gururu

Tekirdağ'da yaşayan Müjgan- Serkan Karagöz çiftinin bağışladığı tripleks villa, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çiftin adını taşıyan anaokulu yapıldı. Bu sırada Müjgan Karagöz, ikinci üniversite okumak için Çocuk Gelişimi Bölümü'ne girdi. Bu yıl, son sınıf öğrencisi olan Müjgan Karagöz, kendi yaptırdığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı. Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan ve çocukları olmayan Müjgan-Serkan Karagöz çifti, 2013'te özel çocukların eğitimi için bir okul yaptırarak, Milli Eğitim'e bağışladı. Okul Müjgan - Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi adıyla açılırken, çift bu kez 2017'de, "bahçesi çocuk sesleriyle çınlasın" diyerek oturdukları tripleks villayı da bağışladı. Çift bir apartman dairesine taşınırken, villa ise 2018'de Müjgan-Serkan Müjgan Karagöz Anaokulu adıyla eğitim ve öğretime açıldı. Daha önce iktisat eğitimi alan Müjgan Karaköz, bağışlarla da yetinmeyerek, ikinci üniversite olarak Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'ne girdi. Bu yıl, son sınıf öğrencisi olan Müjgan Karagöz, şimdi de bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak göreve başladı.Serkan Karagöz "2 okuldan sonra, önümüzdeki yıllarda da Allah nasip ederse bir camii yaptırmayı düşünüyoruz" dedi.