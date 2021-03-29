Helikopterdeki polisler tespit etti; güzergahtaki polisler ceza yazdı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Anadolu Yakası'nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler polis helikopterinden tek tek tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücülerin araç plakaları güzergahlarda hazır bekleyen Trafik Polisleri'ne aktarıldı. Trafik kurallarını ihlal ettikleri havadan tespit edilen ve durdurulan 17 aracın sürücüsüne toplamda üç bin 610 lira trafik cezasının kesildiği belirtildi. O anlar polis helikopterinin kamerasına ve polis kameralarına yansıdı. Yapılan kontrollerde; 10 aracın sürücüsüne Emniyet Kemeri Takmamak, bir aracın sürücüsüne Seyir Halindeyken Cep Telefonu İle Konuşmak, dört sürücüye Şerit İhlali, iki sürücüye ise Uygunsuz Yük Taşıma gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı ifade edildi.