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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:15

Hereke dolgu alanına 10 bin 500 ağaç dikildi

ABBAS ÇAKAR
Hereke dolgu alanına 10 bin 500 ağaç dikildi

Körfez İlçesi Hereke mevkiinde dolgu alanı olarak kullanılan bölgeye, yapılan çalışma ile 10 bin 500 ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda döküm sahası olarak kullanılan Hereke dolgu alanı da ağaçlandırıldı..Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Körfez ilçesi Hereke dolgu alanında ağaçlandırma çalışması yaptı.

10 BİN 500 AĞAÇ DİKİLDİ

27 bin metrekare alana sahip olan Körfez ilçesi Hereke dolgu alanına ekipler tarafından 10 bin 500 adet ağaç dikildi. Bu ağaçlardan 6 bin 891'i meşe 3 bin 609'u ise sedir ağacı olduğu öğrenildi. Dikilen fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Hereke dolgu alanına 10 bin 500 ağaç dikildi
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