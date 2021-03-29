Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eylül 2020 ayından itibaren uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik başlatılan takip sonucu; 16 Mart 2021 günü Iğdır ve Kars illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 65 gr metamfetamin, 3 gr esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; "Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve Devletimizin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir." denildi.