İhtiyari mali mesuliyet sigortası nedir? İhtiyari mali mesuliyet sigortası (İMM) hangi durumlarda, nasıl uygulanır?

Herhangi bir trafik kazası durumunda 3. şahıslara verilen bedensel ve maddi zararı karşılayan İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, trafik sigortası haricinde sigorta yaptırmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu noktada İhtiyari mali mesuliyet sigortası nedir ve neden yaptırılır soruları ön plana çıkıyor. Yaşadığınız bir trafik kazasında, kusurlu taraf iseniz trafik sigortanız verdiğiniz maddi zararın bazen önemli bir kısmını karşılamıyor. Limit dışında kalan hasarlarda, eğer yaptırdıysanız devreye İhtiyari mali mesuliyet sigortası giriyor. Resmi uygulamaya göre İhtiyari mali mesuliyet sigortası nedir ve neden, nasıl yaptırılır? İşte, bu konu hakkında merak edilenler ve maddi zararı karşıladığı durumlar.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI NEDİR?

Sigorta sahiplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, araç sahiplerinin üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsar. Üçüncü kişilere verilen maddi veya fiziksel zararların zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanmayan kısımları karşılanır. Teminat, ek teminat olarak motorlu kara taşıtları için de geçerli olmaktadır.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTA ÖDEMESİ NE KADAR?

Trafik sigortası yaptırırken standart teminatların dışında sınırsız ya da belirlenen rakama göre ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırılıyor. Sınırsız poliçelerde karşı tarafa verilen hasarın boyutu ne olursa olsun cebinizden hiçbir ücret çıkmıyor. Bununla birlikte herhangi bir sakatlanma, ölüm anında yine ihtiyari mali mesuliyet poliçesi devreye giriyor ve kan parasına kadar ödeme yapıyor. Zorunlu trafik sigortasına ek olarak 200-250 liraya sınırsız maddi ve manevi ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırılması gerekiyor. Ekstradan olması halinde ise İMM poliçesi 350 lira civarına yapılabiliyor.

İhtiyari mali mesuliyet sigortası hem kaskosuz hem de kaskolu araçlarda geçerli oluyor. Sadece ticari olarak tescil edilmiş araçları bu durum kapsamıyor. Hafif ticari araçlarda ise İMM poliçesi geçerli oluyor. İsteğe göre hem trafik sigortasına ek olarak, hem de kaskoya eklenerek İMM alınabiliyor.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET POLİÇESİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Gündelik hayatta meydana gelebilecek kusurlu trafik kazalarında karşı tarafa verilen zarar bazı zamanlarda trafik sigortası limitlerini aşabilmektedir. Yetersizlik durumları maddi olarak insanların karşısına çıksa bile bazı durumlarda hayati konular için de bu durumlar geçerli olabilmektedir. Bu tür durumlar ile karşılaştığınız zaman ortaya çıkabilecek hasarı kusurlu kişi veya kişiler yerine Motorlu Kara Taşıtları Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) karşılığında sigorta şirketi karşılamaktadır. İhtiyari Mali Mesuliyet özetle bir sigorta çeşididir ve isteğe bağlı ek bir teminat olarak değerlendirilmektedir.

İMM sigortası, Türkiye sınırları dahilinde geçerli olan bir sigortadır. İMM sigortasının genel şartları arasında manevi tazminatlar da bulunabilmektedir. Manevi hasarların ölçümü zor olabileceği için güvence ayrıca teminatlarda belirtilmelidir. Manevi teminat eklenen sigortalarda aylık ödemelerde belirli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. İMM sigortası çerçevesinde belirlenmiş olan haller, sigortalıya sigortacı tarafından detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.

Sigortalı kişi zorunlu trafik sigortasının karşılayamayacağı kaza durumunun gerçekleştiği durumlarda en az 5 iş günü içerisinde durumu mutlaka sigorta şirketine bildirmelidir. Hasarın meydana geldiği durumlarda hasar gören parçanın onarımı mümkün değil ise veya eşdeğeri bir parça ile değiştirilebilmesi mümkün değil ise yenisi ile değiştirilebilmektedir. Zincirleme kazalarda ise İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası araç başına teminat sunmaktadır. Motorlu araç kazalarındaki zararların tazminine ait olan talepler ise zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlar. Daha sonra iki yıl ve kaza gününden başlayarak on yıl içerisinde zaman aşımı başlar.