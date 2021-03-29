İkizine ikinci hayat oldu

Karaciğer komasına giren 18 yaşındaki Ali Gökdere'ye ikiz kardeşi Hacer umut oldu. 12 saat süren ameliyat sonucu, Ali yeniden sağlığına kavuştu. İstanbul'da yaşayan Kamile ve Ahmet çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ali Gökdere'ye 4 yaşında Hepatit C teşhisi konuldu. 18 yaşına kadar başka bir sağlık problemi yaşamayan Ali, bundan 3 ay önce kötüleşmeye başladı. Karnı ve ayakları şişen, çevresindeki hiç kimseyi tanımayan ve 1,5 ay hastanede yatan genç, karaciğer komasına girdi.5 yıl önce de büyük kızlarının karaciğer nakli olduğu aile, ikinci kez aynı durumu yaşadı. Daha önce kızına karaciğerini veren baba, oğlu için verici olamayınca Ali'ye karaciğerini annesi vermek istedi ancak tiroid hastası olduğu için veremedi. Hızlı bir şekilde nakil olması gereken Ali'nin umudu, ikiz kardeşi Hacer oldu. Hızlı yapılan tetkiklerle, sağlıklı olduğuna karar verilen ikiz kardeşi Hacer, hiç düşünmeden kardeşi için karaciğerini bağışladı. 12 saat süren ameliyat sonucu, Ali yeniden sağlığına kavuştu.