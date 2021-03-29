İlişkisi olduğu kadını öldürüp tarlaya gömdü

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K. (51), ilişkisi olduğu Yeter Yılmaz'ı (52), başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Olay, Yeniçiftlik mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K., eşinden boşanmış Yeter Yılmaz ile birliktelik yaşıyordu. Çarşamba günü buluşan çift arasında tartışma çıktı. Kemal K., Yılmaz'ı başına tabanca ile ateş ederek öldürdü. Daha sonra da talihsiz kadını bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu Ali K.'ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, yardımcı olmasını istedi. Ali K. de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.'ye, götürdü. Kemal K., makine operatörü Ö.Ş.'ye, "Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar" diyerek, 200 lira karşılığında anlaştı. Çukurun üzerinin tamamen kapattırdı. Kemal K., perşembe günü de kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.'ye giderek, "Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çıkarmamız lazım" diyerek 5 bin lira verdi. Ö.Ş.'nin şikâyetiyle olay yerine giden jandarma, Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Cinayetle ilgili Kemal K., oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı. Üç şüpheli ifadelerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. DHA