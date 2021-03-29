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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:02

İskenderun’da torbacı operasyonu: 62 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İskenderun’da torbacı operasyonu: 62 gözaltı

’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 62 kişiyi göz altına aldı. Kişilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet Tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, 265,33 gram sentetik kannabinoid, 1090,17 gram esrar, 41 adet captagon, 134,16 gram metamfetamin, 1, 50 gram kenevir tohumu, 1,30 gram takoz esrar ve 1 Adet yeşil receteye tabi hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlar sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan 4 şahsı yakalayarak, adli mercilere çıkardı. Adliye çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İskenderun’da torbacı operasyonu: 62 gözaltı
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