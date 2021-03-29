İskenderun’da torbacı operasyonu: 62 gözaltı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 62 kişiyi göz altına aldı. Kişilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet Tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, 265,33 gram sentetik kannabinoid, 1090,17 gram esrar, 41 adet captagon, 134,16 gram metamfetamin, 1, 50 gram kenevir tohumu, 1,30 gram takoz esrar ve 1 Adet yeşil receteye tabi hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlar sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranan 4 şahsı yakalayarak, adli mercilere çıkardı. Adliye çıkarılan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.