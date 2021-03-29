İstanbul’da pes dedirten hırsızlık! Geldi, çaldı, bindi, gitti!

"ASANSÖRE BROŞÜR TAKIYOR"



Bisikleti çalınan İbrahim Özgür, "13.40 sıralarında evimdeydim. 14.00 gibi çocuğumu parka götürmek için dışarı çıktığımda bisikletin kapımın önünde olmadığını gördüm. Bisikletim apartmanımda kilitli olarak duruyor. Zinciri kesilip, bisikletin götürüldüğünü fark ettim. Direkt görevli arkadaşın yanına gidip görüntüleri izlediğimde broşür dağıtmak için gelen bir personel apartmana giriyor. Zaten görüntülerde belli. Asansöre broşür takıyor, daha sonra da bisikleti kucaklıyor. Buradaki kapıdan da dışarı çıkıyor. Sadece benim bisikletimi alıyor. Apartmanda da çok oyalanmıyor. Bisikleti alıp çıkıyor" ifadelerini kullandı.