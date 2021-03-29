İstanbul’da Tinerci Ümit dehşeti! Kundaklamadığı yer kalmadı!



1 YIL İÇERİSİNDE KUNDAKLAMADIĞI YER KALMADI



Öte yandan gözaltına alınan "Tinerci Ümit" lakaplı Osman M'nin yaklaşık 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Emniyette 3 adet "mala zarar verme", 4 adet "hırsızlık", 2 adet "yangın", 2 adet "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", 8 adet "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 5 adet "yaralama" ve 3 adet "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.