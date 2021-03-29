İzmir depreminde zarar gören camiinin yıkımına başlandı

30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de merkez üssü İzmir Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin Çanakkale'nin Çan ilçesinde de hissedildiğini ve köy camiinin hasar gördüğünü belirten Küçüktepe Muhtarı Muharrem Küreşir, "Köyümüzün camii İzmir depreminde hasar gördü. Kaymakamımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri yerinde incelemelerde bulundu. Durulmaz raporu verdiler. Bizler de köy muhtarlığı olarak camiyi yıkma kararı aldık. Bugün caminin yıkımına başlamış bulunmaktayız. Yıkımın ardından yapılacak yeni cami için bütün hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz" dedi.Cami Yaptırma Derneği Başkanı Mustafa Tezcan ise, "Köy halkı tarafından 1957 yılında yapılan köy camimiz İzmir depreminde hasar görmüştür. Bu nedenle köyümüz caminin yeniden yapılması için dernek kurulmuştur. Ben dernek başkanıyım. Olanaklarımız elvermediğinden bu derneği kurduk. Caminin yeniden yapımı için vatandaşların yardımını bekliyoruz" diye konuştu.