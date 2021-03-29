İzmir Mardinliler Federasyonu’nda Ahmet Tunç güven tazeledi

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İMAF 6. Genel Kurulu'nda, siyasiler, iş dünyasının temsilcileri ve STK temsilcilerinin ilgisi büyüktü. Mardin yöre dernekleri de salonda yerini aldı.



Divan başkanlığını AK Parti İzmir eski Milletvekili Tevfik Ensari'nin yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İMAF Genel Başkanı Ahmet Tunç, açılış konuşmasında pandemiden dolayı hayatını kaybedenleri andı.



İZMİR'E GÜÇ KATIYORUZ



Mardinliler olarak İzmir'in önemli bir toplumsal dinamiği olduklarının altını çizen Tunç, "Mardinliler olarak 300 binden fazla nüfusumuzla İzmir'de toplumsa hayatın önemli bir parçasıyız. Hemşerilerimiz, İzmir'in, ülkemizin gelişmesi için emek ve alın teri döküyorlar. Bu kente milletvekili, bürokrat, doktor, iş insanı olarak hizmet veriyorlar. İzmir'in kültürel, sosyal, ticari gelişimine büyük katkılar sağlıyoruz" dedi.





İMAF, İKİ KENT ARASINDA KÖPRÜ



İzmir Mardinliler Federasyonu'nun İzmir ve Mardin arasında köprü olduğuna değinen Başkan Tunç şöyle devam etti: "Mardin'den gelirken getirdiğimiz değerlerle, İzmir'in değerlerini çok güzel harmanladık. İki şehrin değerleri hayatlarımıza zenginlikler katıyor. İzmir'deki Mardinlilerin çatı yapısı İzmir Mardinliler Federasyonu olarak İzmir – Mardin arasında köprü oluyoruz. Güneydoğu'nun kadim kenti, Mezopatamya'nın İncisi Mardin'in çok kültürlü yapısını İzmir'de yaşatıyoruz. İzmir'in 30 ilçesinde yaşayan Mardinliler olarak, İzmirliler ve 79 ilden gelmiş 4,5 milyon insanımızla İzmir'in gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



Pandemi koşularında yan yana gelme imkanının kısıtlandığını hatırlatan Tunç, "Pandemi nedeniyle son bir yıldır eskisi gibi bir araya gelemedik. Pandemiye rağmen hemşerilerimize ulaşmaya, kapılarını çalmaya devam ettik. Pandeminin sona erdiği, sağlıklı günlerde daha sık bir arada olmayı diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



YENİ YÖNETİM LİSTESİ



Ahmet Tunç başkanlığındaki tek listenin oylandığı genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu:



Ahmet Tunç, Halim Çelik, Servet Altındağ, Muzaffer Çevrim, Nurettin Bedir, Serkan Ecevit, Heybet Akyüz, Mahsun Tarın, Salih Akan, Kemal Acar, Edibe Dinçel, Münir Ensari, Mecit Bozkurt, Fuat Uzunkaya, Hacı Sadık Demircan, Ekrem Sadunoğlu, Alaattin Karadaş, Zeki Kazan, Ahmet Erdem, Mehmet Özdaş, İsmail Karaca, Mümtaz Necimoğlu, Kenan Söğüt, Ahmet Kaymaz, Serap Erkan, Doğan Dinç, Kadir Dağ, Hıdır Kaymaz, Kazım Gündüz, Edip Çelik, Ferdi Erten, Fuat Mikailoğlu, Mehmet Şerif Demir, Salih Pehlivanoğlu, Sait Karaaslan, Beşir Çoban, Dilan Başkan, Vedat Matur, Bedran Bayar, Bedii Yazıcıoğlu, Salih Şur, Abdurrahim Ertaş, Hasan Akbulut, Ömer Avinç ve Yavuz Koçjan.

Denetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Nurullah Turşak, Hatip Karaaslan, İmet Tunç, Şehmus Yalçın ve Abdulhamit Sevim.



KİMLER KATILDI?

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekillleri Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Atilla Sertel, CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Latif Akboğa, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Atar, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Füsun Örük, HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Koçali Al.