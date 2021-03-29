Jandarma yaralı şahini emin ellere teslim etti

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Pınarbaşı Beldesinde ikamet eden G.Ö. isimli vatandaş yaralı bir yavru şahin bulduğunu İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yaralı şahin bulunduğu bölgeden alınarak veteriner hekime tedavi amaçlı olarak götürülmüş, veteriner tarafından yapılan muayenede ayağında ezilme olduğu ve tendonlarının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Yaralı şahinin gerekli bakımları yapılarak konu ile ilgili Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verilmiştir." Şeklinde ifade edildi..