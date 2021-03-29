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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:10 Son Güncelleme: 29.3.2021 10:15

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Armutlu mevkisinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisini alınca operasyon için düğmeye bastı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.T, Z.T. ve U.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 50x60 santimetre ebatlarında Roma dönemine ait İon sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltın alındı. Gözaltındaki şahısların ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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