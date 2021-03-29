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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:39

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir araçta kubar esrar ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, 28 Mart 2021 günü Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesinde durdurulan içerisinde M.C.A (23) ve K.K. (26) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 gr kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak (TCK Md 191) suçundan adli işlem başlatılırken, ayrıca iki şahız hakkında sokağa çıkma yasağına uymadıklarından idari yaptırım uygulanmak amacıyla tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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