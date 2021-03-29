Kafede kumarda yakalandılar

Kocaeli Başiskele ilçesinde bir kafe içerisinde sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve maske ile mesafe kurallarına uyulmayarak kumar oynandığı yönünde alınan bilgiler üzerine, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese baskın yaptı.

6 KİŞİ HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Baskında sokağa çıkma yasağı ile diğer tedbirlere uymayarak kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye ayrı ayrı tüm ihlallerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine de kumar oynamaya yer ve imkân sağlama suçundan işlem yapıldı.