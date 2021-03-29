Kanlı çarşafla ölüm tehdidi

Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde yaşadığı dairenin kapısına asılmış kanlı bir çarşaf ve ölüm tehdidi içeren bir not ile bir bıçak bulan 9 yaşında 1 çocuk annesi Gülşen Y. (41), neye uğradığını şaşırdı.

Genç kadının evinin önüne kadar gelen kişi ya da kişiler bir kâğıda, "Seni de kızını da öldürürüz" yazarak notu bırakıp gitti. Daha sonra yeniden geri gelen zanlılar, kapıya kanlı bir çarşaf asıp, notun üzerine de bir bıçak bıraktı. Komşularının görüp haber verdiği genç kadın soluğu Emniyette aldı. Bursa polisi Gülşen Y'yi tehdit edenleri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.