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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:28 Son Güncelleme: 29.3.2021 11:35

Kanlı çarşafla ölüm tehdidi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kanlı çarşafla ölüm tehdidi

’da yaşayan 41 yaşındaki Gülşen Y, kapısına bırakılan kanlı çarşaf ve ölüm tehdidi içeren notu görünce şoke oldu. Polis, genç kadını tehdit eden kişi ya da kişilerin peşine düştü.

Bursa Merkez Yıldırım ilçesinde yaşadığı dairenin kapısına asılmış kanlı bir çarşaf ve ölüm tehdidi içeren bir not ile bir bıçak bulan 9 yaşında 1 çocuk annesi Gülşen Y. (41), neye uğradığını şaşırdı.

Genç kadının evinin önüne kadar gelen kişi ya da kişiler bir kâğıda, "Seni de kızını da öldürürüz" yazarak notu bırakıp gitti. Daha sonra yeniden geri gelen zanlılar, kapıya kanlı bir çarşaf asıp, notun üzerine de bir bıçak bıraktı. Komşularının görüp haber verdiği genç kadın soluğu Emniyette aldı. Bursa polisi Gülşen Y'yi tehdit edenleri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kanlı çarşafla ölüm tehdidi
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