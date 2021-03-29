Kavaklı sahili yolu ışıl ışıl olacak

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kavaklı Sahil Yol Genişletme Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sezer proje alanında yapmış olduğu açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında; büyük önem verdiğimiz Kavaklı Sahil Yolu Yol Genişletme Projesi'nde, deniz tarafındaki şeritlerin asfalt serimi bugün yapıldı. Mareşal Fevzi Caddesi ve Gölcük Kongre Sarayı karşısı yol genişletme çalışmamızdan sonra; Kavaklı Sahil Yolu Yol Genişletme Projesi de bu yaz tamamlandığında, trafik ve parklanma sorunu ortadan kalkacak, yolun aydınlatması ile ışıl ışıl olacak Kavaklı Sahilimiz daha da canlanacak. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.