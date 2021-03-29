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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:44

Belediyesi Dünya Tiyatro Gününü kutladı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kayapınar Belediyesi Dünya Tiyatro Gününü kutladı

Bir yıldır perdeleri kapalı olan Diyarbakır ilçe Belediyesi Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde perdelerini ‘Sınır’ oyunuyla açtı. Yoğun ilgi gören oyunun ardından, Kayapınar Belediye Başkan yardımcısı Cihat Kayhan, oyunculara ve tiyatro ekibini plaket ile tebrik etti.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat ekibi, 1 yılın ardından perdelerini, Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından 1961 yılında ilan edilen ve her yıl 27 Mart kutlanan Dünya Tiyatro Gününde açtı.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sanat Ekibinin tertiplediği Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı, Yönetmenliğini Halim Kaplan'ın yaptığı 'Sınır' adlı kara mizah tadındaki oyun öncesi sahneye çıkan oyuncular ile Kültür ve Sanat Ekibi birlikte seyircileri selamladı.

27 Mart Dünya Tiyatro gününü de tebrik eden ekip, daha sonra perdelerini açtı. Büyük alkış alan oyun sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, oyuncuların ve ekibin tiyatrolar gününü kutlayarak, çiçek ve plaket taktim etti.

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Kayapınar Belediyesi Dünya Tiyatro Gününü kutladı
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