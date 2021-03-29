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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:07 Son Güncelleme: 29.3.2021 16:08

'de kısıtlama sonrası yoğunluk

DHA
Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu.

Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı. Kısıtlama sonrası vatandaşların PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.

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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk
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