Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı. Kısıtlama sonrası vatandaşların PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.