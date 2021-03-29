Kedili Tekke’nin sevimli maskotları

Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle 'Kediler Tekkesi' olarak anılan tarihi bina, kısa sürede kitap sever ve okuyucuların gözde mekanı haline geldi. Kedili Tekke'nin minik maskotları ise vatandaşlar tarafından çok sevildi. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki kedilerin bakımını üstlendi.

VATANDAŞLAR KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİYOR

Kedili Tekke'nin hem sosyal ihtiyaca cevap verdiğini hem de sevimli misafirlere ev sahipliği yaptığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanemizde vatandaşlarımız, zamanlarını verimli geçiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçedeki can dostların yanı sıra buradaki kedilerin de tedavilerini üstleniyor. Ekiplerimiz, ayrıca kedi evlerine düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirin üst seviyede tutulduğu Kedili Tekke, 7'den 77'ye tüm okuyucularını bekliyor" dedi.

BAŞKAN DÜNDAR'DAN DAVET

Başkan Dündar, aynı zamanda 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan 57'nci 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla tüm vatandaşları Osmangazi Belediyesi bünyesinde yer alan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanelerine davet etti.