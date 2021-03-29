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Giriş Tarihi: 29.3.2021 17:00

’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

’nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mehmet K. idaresindeki 71 FF 161 idaresindeki otomobil, Keskin ilçesi Sanayi kavşağında Seçim Z'nin kullandığı 71 KA 866 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlardaki yolculardan Ramazan Ö. ve Bingöl U. yaralandı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Mehmet K. güçlükle çıkarıldı.

Sıkışan sürücü Mehmet K., 112 Acil Servi ekipleri ile vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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