Kırıkkale’de aranan 18 kişiden 7’si tutuklandı

İzmitte' çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda, Gebze ilçesince hırsızlık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T., ruhsatsız ateşli silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A.B., yaralama suçundan 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö., İstanbul ilince hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., Ankara ilince hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.K., konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö., uyarıcı madde satın almak, bulundurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan kaydı bulunan G.A., Ş.D., N.U., B.G., B.K., A.Y, A.K, E.K, M.Ç, Y.G. ve L.B. isimli 11 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.