Kırıkkale’de Gazi jandarmaya övünç madalyası verildi

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşma yapan Vali Yunus Sezer, gaziliğin büyük bir değer olduğunu belirterek, gösterilen fedakârlıklar sayesinde bu günlere gelindiğini söyledi.

Bir beşer olarak gaziliğin alınabilecek en büyük madalya ve armağan olduğunu hatırlatan Sezer, "Devlet olarak ve millet olarak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi unutamayız. Onlar sayesinde vatanımız bu günlere geldi. Anadolu topraklarının her zerresinde aziz şehitlerimizin, gazilerimizin kanı ve alın terinin olduğunu da biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gazilik, hem dinimiz hem de üzerinde bulunduğumuz bu topraklarımız ve geleneklerimiz açısından mukaddes bir mevkidir." dedi.

Vali Sezer konuşmaların ardından Çanakkale'deki törenler için görevli olduğundan 18 Mart tarihinde düzenlenen programa katılamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş Ümit Kaplan'a devlet övünç madalyası ve beratını teslim etti.

Düzenlenen törene gazi Kaplan'nın aile ile diğer davetliler katıldı.