Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'deki korkunç kaza, akşam saatlerine doğru Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet K. (64) idaresindeki 71 FF 161 plakalı otomobil, Seçim Z. (67) idaresindeki 71 KA 866 plakalı otomobile çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ramazan Ö. (52) ve Bingöl U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.