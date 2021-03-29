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Giriş Tarihi: 29.3.2021 18:36 Son Güncelleme: 29.3.2021 18:36

'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

DHA
Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'deki korkunç kaza, akşam saatlerine doğru Kırıkkale-Kırşehir karayolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet K. (64) idaresindeki 71 FF 161 plakalı otomobil, Seçim Z. (67) idaresindeki 71 KA 866 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ramazan Ö. (52) ve Bingöl U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan dört kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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