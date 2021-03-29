Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ramazan Ö. (52) ve Bingöl U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.