Kırıkkale'de kavga ettiği köylüsünü başına vurarak öldürdü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde gece saatlerinde yolda hareketsiz olarak yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrolde yerde yatan şahsın 58 yaşında M.P. isimli erkek bir kişi olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış oldukları soruşturmada, aralarında daha önceden husumet olan M.P ile şüpheli N.Y., köy meydanında buluştu. Aralarında önce sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, N.Y., elinde olan sopa ile M.P'nin başına vurdu.

Ağır yaralanan M.P, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, şüpheli N.Y'i saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki soruşturması devam ediyor.