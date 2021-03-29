Kız çocuğunu akılalmaz sözlerle taciz etti !“Böyle giyinirseniz tacizi, öldürülmeyi hak ediyorsunuz”

Beylikdüzü'nde geçen ay meydana gelen tacizin ardından yaşı küçük Z.G. şikayetçi oldu. Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Z.G.'nin olay günü çalıştığı iş yerinden çıkarak alışveriş yapmak için Yakuplu Mahallesi 30. Sokak üzerinde yürümeye başladığı bu esnada sokak üzerinde arkadaşı S.P. ile karşılaştığı anlatıldı.

"SİZ HAK EDİYORSUNUZ ÖLDÜRÜLMEYİ"

Yaşı küçük Z.G.'nin arkadaşıyla sohbet ettiği sırada aynı sokaktan 31 yaşındaki şüpheli Önder K.'nın yanlarından geçerken mağdur çocuğa yönelik 'böyle giyinirseniz tabi taciz edilirsiniz, ben bile tahrik oldum, ben bile yapabilirim, siz hak ediyorsunuz öldürülmeyi, bunu yapanlara helal olsun' şeklinde mağdur Z.G.'ye cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine mağdur Z.G.'nin 'bu söylediklerinizi bana mı söylüyorsunuz' dediği, şüpheli Önder K.'nın ise, 'senden başka biri mi var burada sana söylüyorum' diyerek karşılık verdiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Önder K.'nın suçlamaları kabul etmediği, olay tanığı S.P.'nin alınan ifadesinde mağdurun iddialarını doğruladığı aktarıldı. Tüm dosya kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmakta denildi. Şüpheli Önder K.'nın 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.