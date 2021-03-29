Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

TOKİ 2 yıl önce başlatılan 100 bin konut projesi ile çok sayıda vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmıştı. Bugün de Konya Ardıçlı TOKİ başvuruları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 1057 konut için kuralar çekilmiş ve Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi ve başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Ancak kısa süre sonra TOKİ Konya Ardıçlı konutları için yeniden başvuru işlemleri başladı. TOKİ Ardıçlı başvuru işlemleri nasıl yapılır, başvuru tarihleri neler gibi sorular da bu bölgedeki projeye başvurmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Konya Ardıçlı TOKİ konutları başvuru işlemleri hakkında merak edilenler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan 170 konut için talep toplama süreci başladı. Konya'da ikamet eden binlerce vatandaş, TOKİ konutları Ardıçlı 1. etap başvuruları için gözlerini TOKİ internet sitesine çevirdi. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamada Ardıçlı TOKİ konutları başvuru tarihleri paylaşıldı. Buna göre, TOKİ başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte, Ardıçlı TOKİ başvuru, satış fiyat ve diğer başlıklar ile ilgili merak edilenler...

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURULARI

Birinci etabı tamamlanan Ardıçlı konutları için talep toplama süreci resmen başladı. Kura yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. TOKİ Ardıçlı konutları için, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine yapılacak.