Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan 170 konut için talep toplama süreci başladı. Konya'da ikamet eden binlerce vatandaş, TOKİ konutları Ardıçlı 1. etap başvuruları için gözlerini TOKİ internet sitesine çevirdi. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamada Ardıçlı TOKİ konutları başvuru tarihleri paylaşıldı. Buna göre, TOKİ başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte, Ardıçlı TOKİ başvuru, satış fiyat ve diğer başlıklar ile ilgili merak edilenler...
TOKİ ARDIÇLI BAŞVURULARI
Birinci etabı tamamlanan Ardıçlı konutları için talep toplama süreci resmen başladı. Kura yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. TOKİ Ardıçlı konutları için, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine yapılacak.
e-Devlet ile yapılacak başvurular1 Nisan 2021'de sona erecek.
TOKİ Ardıçlı konut kura tarihi de belli oldu. 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut için bu sayıdan fazla başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekilecek. 'Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası' için tarih ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.
TOKİ ARDIÇLI KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi