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Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:12

Konutları başvuru işlemleri başladı! satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

2 yıl önce başlatılan 100 bin konut projesi ile çok sayıda vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmıştı. Bugün de başvuruları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde 1057 konut için kuralar çekilmiş ve TOKİ kura çekilişi ve başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Ancak kısa süre sonra TOKİ Konya Ardıçlı konutları için yeniden başvuru işlemleri başladı. başvuru işlemleri nasıl yapılır, başvuru tarihleri neler gibi sorular da bu bölgedeki projeye başvurmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Konya Ardıçlı TOKİ konutları başvuru işlemleri hakkında merak edilenler...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı tamamlanan 170 konut için talep toplama süreci başladı. Konya'da ikamet eden binlerce vatandaş, konutları Ardıçlı 1. etap başvuruları için gözlerini TOKİ internet sitesine çevirdi. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamada Ardıçlı TOKİ konutları başvuru tarihleri paylaşıldı. Buna göre, TOKİ başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? İşte, Ardıçlı TOKİ başvuru, satış fiyat ve diğer başlıklar ile ilgili merak edilenler...

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURULARI

Birinci etabı tamamlanan Ardıçlı konutları için talep toplama süreci resmen başladı. Kura yöntemiyle satışa çıkartılan konutlar için başvurular bugün (29 Mart 2021 Pazartesi) başladı ve 2 Nisan 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. konutları için, Halkbank Zafer Sanayi Sitesi şubesine yapılacak.

Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

e-Devlet ile yapılacak başvurular1 Nisan 2021'de sona erecek.

konut kura tarihi de belli oldu. 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut için bu sayıdan fazla başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekilecek. 'Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası' için tarih ise 8 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

TOKİ ARDIÇLI KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlendi

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Konya Ardıçlı TOKİ Konutları başvuru işlemleri başladı! TOKİ Ardıçlı satış fiyatı ve başvuru tarihleri açıklandı mı?
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