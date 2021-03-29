Konya'da kısıtlamada eğlence merkezlerindeki 451 kişiye, 1 milyon 382 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın risk haritasında 'kırmızı' kategoride yer alması nedeniyle detimlerini artırdı. Polis, hafta sonu yaptığı denetimlerde kapalı olması gerekirken açık olan ve daha önce mühürlenen 6 eğlence merkezine operasyon düzenledi. Eğlence merkezleri yeniden mühürlenirken iş yeri sahipleri hakkında 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.



Yapılan denetimlerde polisin operasyon düzenlediği 6 iş yerinde alkol ve müzik eşliğinde eğlenen aralarında kadınların da olduğu 451 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 382 bin 400 lira ceza yazıldı.