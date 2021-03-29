Köpeğini ölüme terk edene 1033 lira ceza

İstanbul'da bir kişinin 7 ay önce taşındığı gecekonduda bıraktığı köpeği evde öldü. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Balmumcu Dere Sokak 34 numaradaki gecekonduda ölü bir hayvan olduğu ihbarını aldı.Olay yerine giden polisler, köpeğin bilinmeyen bir nedenden öldüğünü ve cesedinin çürüdüğünü belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler köpeğin daha önce orada yaşayan ve köpek eğiticisi olan Mert C.D.'ye (24) ait olduğunu ortaya çıkardı. Gecekonduyu Ağustos 2020'de boşalttığını öne süren ve giderken köpeği bıraktığı tespit edilen Mert C.D.'ye, 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu kapsumandı bin 33 lira TL idari para cezası uygulandı.