Köpek kovaladı kaçan hırsız bacağını kırdı

İstanbul'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan ve toplam 1.5 milyon liralık hırsızlık yapan 9 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızların, geçen yıl 11 Nisan ile bu yıl 26 Ocak tarihleri arasında girdikleri evlerden 700 bin liraya yakın ziynet eşyası ile 3 adet de lüks araç çaldıkları tespit edildi.Öte yandan hırsızların kaçma ve hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi. 7 şüpheli, lüks bir apartmana el arabalarıyla giriyor. Bir başka görüntüde ise evde bulunan pug cinsi küçük köpeğin havlamasıyla kaçan hırsızlardan birinin duvardan atlayıp bacağını kırdığı anlar dikkat çekiyor. Başka bir görüntü de ise ağırlığı neredeyse 100 kilogram olan çelik kasayı tek başına sırtlayan bir hırsız görülüyor. 24 Mart'taki operasyonda yakayı ele veren Ramazan K. (34), Hakan T. (35), Ahmet B. (23), Vedat G. (25), Ahmet T. (36), Murat D. (22), Ulaş U. (38), Gamze D. (21), Cemal T.'nin (28) çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.