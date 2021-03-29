Korku filmlerine taş çıkartacak cinsten olay! İşkence, tecavüz, tehdit...





'DERİME MANDAL SIKIŞTIRDI'

Bir süre Taksim'de oturduk. Sürekli darp etti. Ümraniye'ye gittik. Biz Şamanizm'e inanıyoruz. Öngörülerine dayanarak eğer Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek, "Sen burada kal. Şu an seni öldürüp bavula koysam kim bilecek. Kore'ye gitmeyeceğine göre seni istediğim kadar dövebilirim" diyerek beni sürekli ölümle tehdit etti.