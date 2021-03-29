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Giriş Tarihi: 29.3.2021 19:11 Son Güncelleme: 29.3.2021 19:11

tedavisi gören 5 aylık hamile Selin, hayatını kaybetti

DHA
Koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin ilçesinde 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör, tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör, hayatını kaybetti.

İzmit'te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör'e, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör'ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti. İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi dün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

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Koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin, hayatını kaybetti
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